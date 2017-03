Bắt 2 đối tượng vận chuyển 77 triệu đồng tiền giả

Hồi 2h30 ngày 24/8, tại Km 15+750 quốc lộ 6A thuộc địa phận xóm Bái, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Phòng CSGT và Phòng An ninh điều tra, Công an huyện Tân Lạc bắt quả tang các đối tượng: Hoàng Văn Huân, 31 tuổi, trú tại xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và Trần Phương Hùng, 29 tuổi, trú tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đang có hành vi vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật 77 triệu đồng tiền Việt Nam giả, 1 xe máy; 3 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, làm rõ.





Theo H.Q (CAND)