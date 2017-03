Bắt 2 gã nghiện vừa "lên mây" trong nhà vệ sinh

Để mỗi lần được “lên mây”, Sang lại cùng gã nghiện Phan Khắc Ân (biệt danh Ân già, 24 tuổi, trú tổ 13 Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) lặn lội vào TP.HCM mua ma túy. Hành vi vi phạm pháp luật ấy của hai gã nghiện Sang và Ân đã bị các trinh sát hình sự đặt trong tầm ngắm.



Ngày 1-7, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam hai bị can: Nguyễn Xuân Sang và Phan Khắc Ân cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo khoản 2, điều 194 Bộ Luật hình sự.



Nguyễn Xuân Sang và Phan Khắc Ân tại Nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh



Khoảng 20h 30 ngày 11-5, Nguyễn Xuân Sang và Phan Khắc Ân cùng góp tiền, mỗi người 3,3 triệu đồng sau đó cùng đi xe khách vào bến xe miền Đông, TP.HCM để mua heroin về sử dụng. Đến 6h45 sáng ngày hôm sau, Sang và Ân hẹn gặp một người phụ nữ tên Hồng, khoảng hơn 30 tuổi (cơ quan Công an chưa xác định được nhân thân, chổ ở) tại khu vực gần bến xe miền Đông mua được 4 cục heroin với giá 6,6 triệu đồng, rồi gói cẩn thận bên trong tập giấy vở học sinh để cất giấu vào một chiếc túi đeo của Nguyễn Xuân Sang.



Đến 18h 15h ngày 12-5, khi Sang và Ân vừa xuống xe tại khu vực ngã 3 Thành, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh thì bị tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an huyện Diên Khánh phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời hai đối tượng này về Công an thị trấn Diên Khánh để làm việc.



Qua kiểm tra hành chính, lực lượng Công an đã thu giữ trong túi mà Nguyễn Xuân Sang đang đeo có một gói giấy vở học sinh, bên trong có 4 cục chất bột nén màu trắng, tổng trọng lượng 6,902 gram.Tiếp tục đấu tranh, Sang và Ân đều khai nhận: bốn cục chất bột nén màu trắng nêu trên đều là heroin.



Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh trích xuất mẫu vật từ bốn cục chất bột nén màu trắng để đưa đi giám định. Tại bản kết luận giám định về ma tuý của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hoà đã kết luận: chất bột nén màu trắng trong các mẫu gửi giám định của Công an huyện Diên Khánh đều là heroin.



Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh, hành vi góp tiền để mua heroin về sử dụng của Nguyễn Xuân Sang và Phan Khắc Ân đã cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, được quy định tại Điểm h, khoản 2, điều 194 Bộ luật Hình sự.



Theo hồ sơ vụ án, trước khi bị bắt giữ, Nguyễn Xuân Sang và Phan Khắc Ân đều không có việc làm ổn định và đều là những người nghiện ma tuý đã lâu.Ngay sau khi mua được heroin, Sang và Ân đến một con hẻm ở gần bến xe miền Đông trích lấy một ít để cùng “lên mây”. Trưa cùng ngày, hai gã nghiện đón một chiếc xe khách để về lại Nha Trang. Trên đường đi, Sang và Ân chia nhau giữ chiếc túi đeo, bên trong có heroin. Khi xe khách đi đến một nhà hàng ven Quốc lộ 1A, thuộc tỉnh Ninh Thuận thì dừng để hành khách xuống ăn cơm chiều, cũng là lúc Sang và Ân “đến cữ”, rồi tranh thủ vào nhà vệ sinh của nhà hàng này lấy heroin ra hút chích, sau đó tiếp tục cất giấu phần ma túy còn lại trong cặp và thay phiên nhau cất giữ.Theo Quang Khoa (ANTĐ)