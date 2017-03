Bắt 2 kẻ cướp giật hàng loạt ở Đà Lạt

Ông Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP Đà Lạt vừa cho biết: Hiện Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án với Võ Thanh Tùng (20 tuổi) và Hồ Việt Ngọc (15 tuổi) đều trú tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đây là hai nghi can đã gây ra các vụ cướp hàng loạt trong thời gian vừa qua, gây hoang mang, lo sợ cho người dân Đà Lạt về đêm.



Đối tượng Võ Thanh Tùng.

Đêm 25-10, Công an TP Đà Lạt bắt giữ Tùng và Ngọc khi hai người này chuẩn bị gây án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai nghi can khai nhận chỉ trong thời gian từ giữa tháng 8-2016 đến nay, chúng đã thực hiện 14 vụ cướp giật trên địa bàn TP Đà Lạt. Riêng Ngọc còn khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm cắp ở TP Đà Lạt.

Tùng đã có một tiền án về tội trộm cắp, mới ra tù vào tháng 12-2014, không có việc làm ổn định nên đã bàn bạc với Ngọc đi cướp tài sản của người đi đường để kiếm tiền tiêu xài cá nhân.



Công an TP Đà Lạt đã tóm gọn các tên cướp.

Mỗi lần đi "săn mồi", Tùng là đối tượng chạy xe còn Ngọc ngồi phía sau. Chúng thường đi vào những con đường vắng và thực hiện các vụ cướp giật giỏ xách, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đi đường, thời gian thực hiện vào khoảng 21 giờ đến 24 giờ đêm.



Hiện nay Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, thụ lý vụ án. Ai là nạn nhân của hai đối tượng này hãy đến Công an TP Đà Lạt trình báo.