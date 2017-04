Bắt 2 kẻ trộm đồ của sinh viên đang cứu người chết đuối

Sáng 7-4, thiếu tá Nguyễn Minh Anh – Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông), cho biết đã bắt được hai nghi can Văn Tiến Phong (33 tuổi, trú phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) và Nguyễn Công Đoàn (19 tuổi, trú thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.



Hai nghi can trộm cắp cùng tang vật tại cơ quan điều tra



Phong và Đoàn là hai nghi can đã ra tay trộm cắp tài sản của hai sinh viên khi các em này để tài sản trên bờ rồi xuống hồ cứu người chết đuối. Công an đã thu giữ được ví tiền, điện thoại là tài sản của hai sinh viên.

Thiếu tá Anh cũng cho biết, qua đấu tranh, hai nghi can khai nhận thực hiện vụ trộm còn có hai nghi can khác là Cường và Trí. Hiện công an đang tích cực truy bắt các nghi can còn lại.

Trước đó, vào chiều 5-4, một nhóm học sinh Trường THCS Trần Phú (thị xã Gia Nghĩa) trong lúc ra hồ thủy lợi chơi thì bị đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, hai em Hoàng Trọng Hiệp và Trần Hữu Thắng (cùng 19 tuổi, là sinh viên Trường Trung cấp nghề Đắk Nông) đang ở gần hiện trường đã cởi quần áo (bên trong có ví tiền và điện thoại) để lại trên bờ rồi nhảy xuống nước cứu người.

Sau khi, đưa các nạn nhân lên bờ, hai sinh viên phát hiện có hai người lạ mặt ôm toàn bộ đồ của mình lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Hai sinh viên đuổi theo nhưng hai thanh niên lạ mặt đã trốn thoát. Vụ đuối nước làm hai học sinh tử vong và một em khác bị thương.

Vụ việc đang được Công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, làm rõ.