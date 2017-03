Bắt 2 nghi can đâm chết người trên cầu Hòa Phú

Ngày 20-7, một nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an huyện Tuy Phong bắt giữ hai nghi can gây ra vụ giết người tại xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong vào đêm 18-7.

Bước đầu, hai nghi can khai tên Nguyễn Văn Phúc (21 tuổi) và Phạm Ngọc Bảo (19 tuổi) đều ngụ xã Hòa Phú, Tuy Phong.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 18-7, một nhóm thanh niên bốn người trong đó có anh Nguyễn Dậu (17 tuổi, ngụ xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) đang ngồi chơi gần cầu Hòa Phú thì có hai thanh niên đi xe máy đến dừng xe ở lề đường.

Một thanh niên bước xuống đi về phía nhóm anh Dậu đang ngồi và bất ngờ rút dao tấn công anh Dậu, rồi chạy đến xe máy đồng bọn nổ máy tẩu thoát.

Anh Dậu được bạn đưa đến Phòng khám Đa khoa thị trấn Phan Rí Cửa cấp cứu nhưng đã tử vong do bị thủng phổi quá nặng.

Qua lời khai ban đầu, Phúc là người ra tay đâm, còn Bảo là người điều khiển xe mô tô chở Phúc.

Được biết nạn nhân từ Ninh Thuận vào Hòa Phú làm lao động biển. Nguyên nhân ban đầu là do giữa Dậu và hai đối tượng có mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.