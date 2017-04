Bắt 2 nghi can trói, sát hại nạn nhân trong nhà nghỉ

Ngày 15-4, một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp hai nghi can Lê Mai Lâm (SN 1999) và Lê Chiến Thắng (SN 2001) cùng trú tại xã Đắk Wer (Đắk R’Lấp) để điều tra về hành vi giết người.



Hiện trường vụ án

Theo công an, sau khi vụ án xảy ra, công an khoanh vùng và xác định Lâm và Thắng là nghi can trói tay chân, sát hại anh Võ Thanh Tùng (36 tuổi, quên xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) tại nhà nghỉ Thúy Vy ở thị trấn Kiến Đứ (Đắk R’Lấp).



Sau khi gây án, hai nghi can xuống nhà người quen ở quận 11, TP.HCM lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt hai nghi can đưa về Đắk Nông để điều tra.

Bước đầu, hai nghi phạm khai nhận, đã sát hại anh Tùng, lấy đi nhẫn vàng, đồng hồ, điện thoại, ví của nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 12-4, tại nhà nghỉ Thúy Vy đã xảy ra vụ trọng án. Nạn nhân Tùng được phát hiện chết trong nhà nghỉ trong tư thế bị trói. Anh Tùng từ Quảng Ngãi vào Đắk Nông thuê mặt bằng để kinh doanh quán cơm.

