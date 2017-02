Bắt 2 nghi can xông vào nhà trọ cướp của sinh viên

Chiều 21-2, cảnh sát 113, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ cướp.



Công an áp giải một trong hai tên cướp

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 20-2, Phan Nhật Minh điều khiển xe máy chở Vương Ngọc Duy (cả hai cùng trú phường Ia Kring, TP Pleiku) đến nhà 34 Nguyễn Thái Bình, phường Ia Kring, Gia Lai.

Tại đây, cả hai nghi can đã chạy thẳng xe vào dãy trọ sinh viên, thấy chị H. đang cầm giỏ xách, Duy đã giơ tay giật lấy, song chị H. đã cố giằng lại. Thấy vậy, Duy liền rút dao ra cắt quai giỏ xách và làm chị H. bị thương ở tay. Lúc này, sinh viên của dãy trọ ùa ra khiến Minh hoảng sợ vứt xe bỏ chạy. Riêng Duy bị xe máy ngã đè lên người nhưng cũng cố nén đau bỏ chạy.

Chưa đầy 20 phút sau, nhờ sự phối hợp của quần chúng, công an và cảnh sát 113 đã bị tóm gọn Duy trên một mái nhà cách hiện trường hơn 100 m. Minh cũng bị bắt ngay sau đó không lâu. Công an cho biết hai nghi can có biểu hiện chơi ma túy đá.