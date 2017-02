Bắt 2 người vận chuyển 10 bánh heroin từ Lào

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang Vàng A Chua, 23 tuổi và Thào Sò Pó, 29 tuổi, cùng trú bản Búng Bói, huyện Phun Thoong, Luông Pha Băng, Lào, đang vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin, trọng lượng khoảng 3,5 kg, hai dao nhọn cùng nhiều vật chứng có liên quan. Khi bị vây bắt, hai đối tượng đã dùng dao nhọn chống trả lực lượng công an. Với sự mưu trí, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ công an đã khống chế, bắt gọn hai đối tượng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại Lào, đang trên đường mang sang Điện Biên tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ.