Bắt 2 "nữ quái" giật vé số của người tàn tật

Theo Ph. Dũng (NLĐO)

Ngày 28-10, Công an quận Phú Nhuận, TP HCM cho biết 2 đối tượng vừa ra tay giật 61 tờ vé số của một người tàn tật trên địa bàn quận đã bị đội hình sự bắt quả tang.Khoảng 13 giờ 30 ngày 28-10, anh N.V.Đ (SN 1971, quê Quảng Ngãi, ngụ quận Tân Bình) lái xe lắc tay lưu thông trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường 12, quận Phú Nhuận) bán vé số.Khi anh Đ. đang đi ngang số nhà 129A thì bị Đinh Thị Ngọc Huyền (SN 1993) và Phan Thị Phương Thảo (SN 1992, cùng ngụ phường Tân Định, quận 1) từ phía sau lao xe máy lên, giật cọc vé số có 61 tờ của anh rồi chạy mất hút.Phát hiện, các chiến sĩ đội hình sự Công an quận Phú Nhuận lập tức đuổi theo. Cuộc rượt đuổi qua nhiều tuyến đường, khi đến số 280 Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, quận 3), 2 đối tượng bị bắt gọn.Tại công an, 2 “nữ quái” khai do cần tiền tiêu xài nên cả hai thường xuyên đi cướp giật tài sản, vé số của những phụ nữ già yếu, người tàn tật không có khả năng chống cự.Hiện công an đang xác minh, làm rõ những người từng là nạn nhân của bọn này. Theo hồ sơ, Huyền từng bị 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản, vừa ra tù thị tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.