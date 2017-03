Bắt 2 tên cướp táo tợn đột nhập nhà dân cướp vàng

Ngày 2.6, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết lực lượng CSĐT Công an Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 trong số 4 đối tượng gây ra vụ cướp vàng táo tợn trên địa bàn xã Đông Khê, H.Đông Sơn (Thanh Hóa) vào khuya 29.5 vừa qua.





Hai đối tượng lẩn trốn đang bị truy bắt là Tô Văn Dương (23 tuổi) và Phạm Trung Thành (30 tuổi).



Đây là toán cướp có tổ chức, có sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự và đều ngụ tại H.Thái Thụy (Thái Bình).

Đối tượng Vũ Đức Quê cùng tang vật vụ án - Ảnh: Đình Hợp



Sau khi bắt giữ được Toàn và Quê, lực lượng cảnh sát cũng đã thu giữ được một phần tang vật vụ án gồm 1 xe máy BKS 36M3-8844; 1 dây lắc vàng và 3 điện thoại di động.



Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Theo đó, khuya 29.5, nhóm cướp trên đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Hiền ở Đội 9, xã Đông Khê, dùng súng và dao khống chế, trói chị Hiền và anh Thanh (chồng chị Hiền) rồi cướp đi tổng cộng hơn 5 lượng vàng, 38 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động và 1 xe máy BKS 36M3-8844.



Công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.



