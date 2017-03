Bắt 2 tên đâm người cướp xe

Ngày 30-1, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45) Công an TPHCM đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng 2 tên cướp là Phạm Văn Sem (SN 1985) và Phan Văn Kiệt (SN 1992, cùng quê Đồng Tháp) cho Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.







Sem và Kiệt (phải) tại Đội 4 Phòng PC45 Công an TPHCM





Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lúc 23 giờ ngày 29-1, trinh sát Đội 4 Phòng PC45 đi tuần đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Tạ Uyên (quận 5) thì phát hiện Sem điều khiển xe Dream biển số 66K4 – 8411, Kiệt điều khiển xe Air Blade màu đỏ đen, biển số 90H6 – 0936.

Lúc này, cả 2 tên dừng xe để hỏi đường đi và cho biết đang tìm nơi bán xe. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, các trinh sát khống chế đưa đối tượng cùng 2 xe máy về công an.

Khám xét người 2 đối tượng, trinh sát thu được 1 con dao bấm và 1 con dao dài khoảng 50 cm còn dính máu.



Tại công an, Sem khai khoảng 21 giờ ngày 29-1, hắn gọi điện rủ Kiệt tới khu vực KCN Việt Nam – Singapore (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để cướp kiếm tiền xài Tết.

Sem lận con dao bấm trong người, còn Kiệt chuẩn bị con dao dài 50 cm. Sem dùng xe Dream chở Kiệt đi lòng vòng trong KCN.

Đến 22 giờ cùng ngày, khi vào đường số 6 thuộc đường nội bộ của KCN Việt Nam – Singapore, cả hai phát hiện ông Lê Đức Minh (SN 1967, quê Hà Nam) đang chở bạn gái bằng xe Air Blade nên chặn đầu để Kiệt nhảy xuống dùng dao khống chế.

Thấy ông Minh chống cự, Sem nhảy xuống móc dao bấm đâm liên tiếp 6 nhát vào người bạn nhân rồi cả hai cướp xe chạy về TPHCM tìm nơi tiêu thụ.



Tiếp tục khai thác, bước đầu 2 tên khai có gây ra 2 vụ cướp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 25-1, cũng trong KCN Việt Nam – Singapore. Cũng với thủ đoạn trên, hai tên cướp được 1 triệu đồng và 1 ĐTDĐ của một cặp nam nữ. Sau đó hai tên chia tiền, còn ĐTDĐ Sem sử dụng.

Đến 21 giờ ngày 27-1, hai tên tiếp tục tới một con đường gần khu công viên nước thuộc TP Mới (Bình Dương) cướp được 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius của một thanh niên (chưa rõ lai lịch). Sau đó, chúng đem về TPHCM bán cho một người đàn ông được 2,5 triệu đồng rồi chia nhau.