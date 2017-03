Bắt 2 tên tội phạm chuyên cướp dây chuyền của học sinh

Bị nạn nhân chống cự, đối tượng dùng tay đánh mạnh vào mặt khiến em học sinh này choáng váng. Lợi dụng lúc này, đối tượng cướp sợi dây chuyền rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát. Sự việc xảy ra nhanh, đồng thời tên cướp quá hung hãn nên nhóm học sinh không ái dám lên tiếng giúp bạn.

Nhận được tin báo từ Công an phường, Thượng tá Quách Văn Dũng, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH) khẩn trương truy tìm hai tên cướp.

Từ nguồn tin do các em học sinh cung cấp, lực lượng trinh sát và cảnh sát giao thông khẩn trương vào cuộc. Đến 21h cùng ngày, trước một quán cà phê (đối diện với khu vực bến xe Trung tâm Đà Nẵng, phường Hòa Minh), các trinh sát phát hiện 2 thanh niên có dáng hình giống với bị hại mô tả và đi chiếc xe BKS 43S6 – 7315 liền ập đến bắt giữ.

Tại trụ sở Công an, hai đối tượng khai nhận tên Nguyễn Quốc Vương (SN 1993), trú tổ 11, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và Trương Văn Hảo (SN 1993), trú tổ 52, phường An Khê, quận Thanh Khê, đồng thời chúng đã thừa nhận hành vi thực hiện vụ cướp lúc 17 giờ cùng ngày tại đường Thanh Tịnh.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án. Vương và Hảo đã thừa nhận, ngoài vụ cướp tại đường Thanh Tịnh, chúng còn thực hiện 7 vụ cướp giật khác trên địa bàn quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê. Đối tượng chúng nhắm đến là những em học sinh có đeo dây chuyền.

Theo Phương Thanh (Bee)