Bắt 2 thanh niên vào tận nhà truy sát như xã hội đen

Ngày 23/8, công an thành phố Tân An (Long An) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1983), ngụ phường 2, TP. Tân An và Võ Minh Sang (SN 1979), ngụ thị trấn Mộc Hoá, huyện Mộc Hoá (Long An), về hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích

Theo điều tra, đêm 22/8, do mâu thuẫn trước đó với anh Nguyễn Văn Hiếu (thường trú tại phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An), Tuấn và Sang đèo nhau bằng xe máy đến nhà anh Hiếu để xử lý như xã hội đen.

Tại đây, khi thấy nạn nhân bỏ chạy, bọn chúng tiếp tục truy đuổi để chém anh Hiếu. Vụ việc chỉ dừng lại khi cơ quan công an có mặt bắt giữ đối tượng và thu giữ hung khí.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Uy Vũ (VTC News)