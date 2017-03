Bắt 2 thiếu niên đánh chết người

Ngày 3-8, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt khẩn cấp Điểu Hoanh (SN 1996) và Điểu Khanh (SN 1995, cùng ngụ huyện Bù Gia Mập) để tiếp tục điều tra, làm rõ về tội “Giết người”.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28-7, Điểu Hoanh (SN 1996), Điểu Khanh (SN 1995, cùng ngụ huyện Bù Gia Mập) và một số bạn ngồi nhậu tại nhà bạn.



Khoảng 30 phút, cả nhóm rủ nhau ra quán cà phê ở thôn Bù Ca 1 (X. Long Hà, Bù Gia Mập) để uống nước và xem bóng đá. Được một lúc, Hoanh và Khanh nhìn thấy anh Đỗ Thành Long (SN 1990, ngụ cùng thôn với Hoanh) điều khiển xe máy chở bạn chạy qua quán. Do có mâu thuẫn từ trước nên Hoanh mượn xe máy chở Khanh đuổi theo.



Đến khu vực thôn Long Xuyên (X. Long Hà, Bù Gia Mập), Long ngã xe. Hoanh vừa đuổi kịp, rồi cho xe chạy chậm, rọi đèn pha để Khanh dùng khúc củi cao su đánh vào thái dương của Long.



Đánh người xong, cả hai trở lại quán tiếp tục uống cà phê như không có chuyện gì xảy ra. Long được đưa đi cấp cứu tại Bênh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, đến ngày 2-8 thì tử vong do vết thương quá nặng.





Theo Y. Thanh (NLĐ)