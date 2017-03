Bắt 2 trùm ma túy trốn truy nã 19 năm

Theo hồ sơ, năm Thi mới 22 tuổi đã cùng An (xã Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An) và đồng bọn tham gia vận chuyển thuê ma túy, thuốc phiện. Năm 1997, Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây ma túy lớn trên nhưng An cùng Thi nhanh chân trốn thoát. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đặt biệt đối với An và Thi về tội tàng trữ, vận chuyển chất ma túy.



Cảnh sát dẫn giải Lương Phò An (thứ hai từ trái sang) và Lương Bún Thi (thứ ba từ trái sang) từ Lào về Nghệ An.

Vừa qua, lực lượng Phòng PC52 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xác định được Thi và An xuất hiện tại Noọng Hét (Xiêng Khoảng, Lào).

Sau nhiều ngày sang Lào theo dõi, sáng 27-5, Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đồn biên phòng Keng Đu (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) ập vào nhà riêng của An và Thi tại bản Co Đu, xã Hồi Lống (Noọng Hét, Xiêng Khoảng, Lào). Lúc này cả An và Thi cho rằng “mình là người Lào, không nói rành tiếng Việt, không phải là An và Thi…”.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An đã chứng minh hai đối tượng trên chính là An và Thi đã thay tên đổi họ, giọng nói… để trốn truy nã.

Hiện An và Thị được dẫn giải về TP Vinh (Nghệ An) để bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.