Bắt 2 vụ mua bán, tàng trữ pháo lậu

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an TP Móng Cái bắt quả tang 2 đối tượng Lê Văn Đồng (SN 1987), trú TP Móng Cái và Bùi Hồng Quảng (SN 1983), trú TP Hạ Long, Quảng Ninh đang vận chuyển trái phép 27 hộp pháo hoa (loại pháo giàn), có trọng lượng trên 200kg do Trung Quốc sản xuất.

Số pháo trên do đối tượng Lê Văn Đồng trực tiếp sang Quảng Tây, Trung Quốc mua. Sau đó, Đồng rủ Bùi Hồng Quảng thuê đò chở qua biên giới đưa về cất giấu tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái thì bị phát hiện.

Ngày 25-10, tại vịnh Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Đỗ Duy Luật (SN 1989), trú Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng là thuyền viên tàu vận tải HP-2826 đang tàng trữ trái phép khoảng 13kg pháo nổ Trung Quốc và 2 gói nhỏ ma túy.

Đây là số pháo mà Đỗ Duy Luật đã mua để đưa về Hải Phòng tiêu thụ, còn ma túy Luật mua để sử dụng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 2 vụ mua bán, vận chuyển và tàng trữ pháo trái phép trên.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)