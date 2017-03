Bắt 23 người nước ngoài lừa đảo

Số đối tượng trên bị bắt vào tối 13-10 tại huyện Thuận An và thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một số thiết bị dùng để lừa đảo như 17 bộ đàm, 26 điện thoại bàn, 9 máy tính xách tay, 3 máy phát điện... Nhóm tội phạm này từng hoạt động tại Trung Quốc, Đài Loan...và vừa xâm nhập VN qua đường du lịch.

Theo cơ quan công an, các đối tượng trên sử dụng phương tiện liên lạc qua mạng internet, giả danh nhân viên các công ty điện thoại, cán bộ cơ quan công an, tòa án, VKSND... của Trung Quốc để lừa đảo. Trong mỗi trường hợp, nhóm lừa đảo này đều phân ra quy trình nhiều bước, đưa thông tin để thuyết phục nạn nhân, từ đó, nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản cá nhân và chấp nhận chuyển tiền vào những tài khoản do chúng đưa ra.