Bắt 24 bao tải quân trang, có cả áo giáp chống đạn

Ngày 6-6, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP Hà Nội) đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 12 cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép... tại khu vực phố Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng; phố Nguyễn Thiệp, quận Hoàn Kiếm và xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm.

Quân tư trang quân đội, công an buôn bán trái phép bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: CTV



Kết quả, lực lượng chức năng đã tạm giữ 24 bao tải đựng quần áo và dày dép, dây lưng… dạng quân tư trang quân đội, công an; 6 khóa còng số 8, 1 áo giáp chống đạn, sao gắn mũ, khuy áo có lô gô công an, quân đội.

Lực lượng công an đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.



Trước đó, ngày 27-5 Đội CSGT số 7 Công an TP Hà Nội cũng tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân- Hà Nội) phát hiện 1 người điều khiển xe máy chở một số bộ quần áo có hình dáng, màu sắc giống đồng phục của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Sơ bộ xác định đây là quần áo tự may, phục vụ học sinh mầm non học tập.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp khám phá, bắt giữ các đối tượng sử dụng quân phục giống như thật của công an, quân đội đi lừa đảo. Có đối tượng còn mặc quần áo của cảnh sát cơ động để chặn xe, trấn tiền người vi phạm luật giao thông, thậm chí hiếp dâm thiếu nữ.

* Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang… là những mặt hàng thuộc danh mục cấm kinh doanh. Cá nhân, tổ chức nào kinh doanh mặt hàng cấm này sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

