Bắt 29 con bạc, thu giữ trên 300 triệu đồng

Vào lúc 1h sáng ngày 24/6, sau khi nhận được nguồn tin của nhân dân, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động vây bắt ổ nhóm đánh bạc lớn.

29 đối tượng bị bắt giữ

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 60 cán bộ, chiến sỹ đột kích nhà Cao Văn Lâm, ở xã Hoá Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vây bắt, triệt phá “sới” bạc chuyên nghiệp do tên Lê Văn Sáu (tức Sáu béo), 37 tuổi, trú ở xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cầm đầu.

Các đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Khi lực lượng Công an ập vào, một số đối tượng đã lợi dụng đêm tối, mưa to tẩu thoát.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ được 29 đối tượng tham gia đánh bạc (gồm 7 nữ, 22 nam), chủ yếu là các con bạc ở Nghệ An. Lực lượng chức năng đã thu giữ trên 300 triệu đồng tiền đánh bạc, 22 điện thoại di động, 2 xe ôtô cùng nhiều tang vật khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là một sới bạc chuyên nghiệp của tỉnh Nghệ An. Các đối tượng thường xuyên sử dụng xe ôtô đi vào rừng cao su thuộc khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Như Xuân (Thanh Hoá) và Nghĩa Đàn (Nghệ An), rồi căng lều, bạt để tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Tên cầm đầu Lê Văn Sáu là một đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cờ bạc ở Nghệ An và đã có nhiều tiền án. Sau còn gom các con bạc ở Nghệ An và câu kết với một số đối tượng cờ bạc của Thanh Hoá để tổ chức đánh bạc lưu động.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc trong sự phối hợp các lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hoá trong việc đấu tranh triệt xoá các ổ nhóm cờ bạc hoạt động có tổ chức trên địa bàn.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, làm rõ và tiến hành truy bắt các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc này đang lẩn trốn để xử lý trước pháp luật.

