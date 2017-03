Bắt 3 đối tượng làm bằng giả

Trong các tang vật thu giữ, có một bằng tiến sĩ được nhóm đối tượng làm theo đơn đặt hàng của người có tên Lê Thanh Minh với giá 15 triệu đồng. Tương tự, một bằng thạc sĩ cũng đã được đặt mua bởi người có tên Nguyễn Văn Thắng với giá 12 triệu đồng.

Theo Công an quận Đống Đa, hiện nhiều đối tượng mua bằng vẫn chưa xác định được, nguyên nhân là do việc mua bán chủ yếu thực hiện qua mạng, các thông tin ghi lại trên bằng cấp khá sơ sài... Công an quận Đống Đa đang mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc của những tấm phôi trên và những người mua bằng giả.