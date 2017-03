Bắt 3 đối tượng trong vụ giết người tại tiệm internet

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Pleiku, Gia Lai, cho biết: Sau 2 ngày nắm bắt thông tin, xác minh các đối tượng, chiều 15-10, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Pleiku và Công an tỉnh đã bắt gọn được 3 trong 4 đối tượng khi các tên này đang tìm cách bỏ trốn vì có liên quan đến vụ án mạng tại tiệm internet xảy ra vào đêm 13-10 làm một nam thanh niên tử vong.

Bước đầu danh tính của 3 đối tượng được xác định là Tuấn, Hùng, Tý. Cả 3 trú tại phường Yên Thế, TP Pleiku. Hiện trường nạn nhân bị đâm tử vong. Ảnh: Nguyễn Giác Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai từ các đối tượng vừa bị bắt, đồng thời tăng cường truy bắt tên còn lại đang lẩn trốn để làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân Lăng Minh Châu. Theo Nguyễn Giác (Gia Lai Online)