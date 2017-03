Bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Nguồn tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào lúc 23 giờ 45, ngày 5/9, tại xóm 3, bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã (Sơn La), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Sông Mã và Công an xã Nà Nghịu đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng là Trần Văn Minh, sinh năm 1994 và Trần Văn Hậu, sinh năm 1997; đều trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã. Tang vật thu giữ gần 1.595 gam nhựa thuốc phiện, 3 điện thoại di động và một số tang vật khác liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.



Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp thêm Trần Văn Hòa, sinh năm 1975, trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã là đối tượng thuê Minh và Hậu vận chuyển thuốc phiện đi tiêu thụ.



Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La điều tra làm rõ./.



Theo Lê Hữu Quyết (TTXVN)