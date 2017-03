Bắt 3 giám đốc, 1 chủ tịch xã trên sòng bạc

Sáng 14/7, PC 45 Công an Nghệ An cho biết, vừa bắt 4 đối tượng từ Hà Nội vào Nghệ An đánh bạc, với số tiền thu giữ gần 100 triệu đồng.

Người dân tại Thị xã Cửa Lò báo tin cho công an về việc xuất hiện nhiều khách từ Hà Nội vào thuê phòng nghỉ tham quan du lịch và tổ chức đánh bạc với số tiền lớn. Từ nguồn tin trên, vào khoảng 22 giờ ngày 10/7, PC45 đã mật phục và ập vào phòng nghỉ số 511, khách sạn TOGI, tại phường Thu Thủy (Thị xã Cửa Lò, Nghệ An) bắt quả tang 4 đối tượng đang say máu sát phạt nhau.

Con bạc bị bắt tại phòng nghỉ số 511, khách sạn TOGI (phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Đặc biệt, các con bạc này đều đến từ Hà Nội. Bao gồm Nguyễn Văn Bản (SN 1955) là Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thương mại và Dịch vụ Hà Nội, Nguyễn Tiến Bản (SN 1956) là Giám đốc Công ty TNHH 3/2 đóng tại huyện Từ Liêm, Nguyễn Công Phái (SN 1950) là Giám đốc HTX Xây dựng 367 đóng tại quận Hoàn Kiếm và Nguyễn Văn Dũng (SN 1958) trú tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liên (Hà Nội), hiện là Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ.

Toàn bộ tang vật thu được tại hiện trường gồm 2 bộ bài tu lơ khơ là phương tiện đánh bạc và 29,8 triệu đồng trên chiếu bạc. Khám người các đối tượng, công an còn thu giữ gần 70 triệu đồng tiền mặt.

Hiện tại, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm rõ vụ việc trên.

Theo Quốc Huy (VNN)