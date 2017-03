Bắt 3 nghi can vụ thiếu nữ cùng bạn khống chế mẹ để cướp

Liên quan đến vụ “thiếu nữ cùng bạn khống chế mẹ cướp tài sản” như báo Pháp Luật TP.HCM online đã thông tin, ngày 6-9, công an quận 9, TP.HCM xác nhận đã bắt giữa ba nghi can gồm: Nguyễn Ngọc Phương Lam (16 tuổi, ngụ Q.9), Lại Trần Thanh Thúy (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Phạm Nhật Hòa (15 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.



Từ trái sang phải, 3 nghi can Nguyễn Ngọc Phương Lam, Lại Trần Thanh Thuý, Phạm Nhật Hoà.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an và khai báo của ba nghi can cho biết, Lam thường xuyên bỏ nhà đi bụi cùng với Hòa, Thúy. Gần đây cả nhóm túng thiếu tiền xài nên Lam bàn bạc cùng với hai người bạn trên tiến hành cướp tài sản của chính mẹ ruột mình, là bà A.

Khoảng 0 giờ 15 phút rạng sáng 27-8, Lam cùng Hòa, Thúy đến trước nhà Lam. Hòa gọi điện thoại cho bà A xưng tên là Lâm, yêu cầu bà A mở cửa để gặp Lam nhằm có việc gấp. Bà A không đồng ý, yêu cầu Lâm ra về, nếu có chuyện gì gặp Lam thì sáng hãy đến.

Nhưng Hoà lúc này xưng tên Lâm vẫn tiếp tục gọi điện cho bà A. Bị làm phiền, bà A gọi báo cho bảo vệ khu dân cư Khang Điền. Một lúc sau, bảo vệ khu dân cư cùng tổ tuần tra công an phường Phước Long B đến nơi thì Hòa, Thúy bỏ chạy. Lam đứng ở lại nên bị mời về trụ sở công an phường làm việc. Sau khi xác định Lam là con gái bà A thì tổ công tác công an đưa Lam về giao cho gia đình.

Tuy nhiên đến 5 giờ rạng sáng 27-8, Lam liên lạc gọi Hòa, Thúy đến và mở cửa cho vào nhà. Theo kế hoạch thống nhất của cả nhóm, Lam gõ cửa phòng ngủ bà A. Khi bà A vừa mở cửa thì Lam xô đẩy vào trong phòng. Cùng lúc đó Hòa, Thúy xuất hiện khống chế, cùng Lam dùng băng keo trói chân tay, bịt miệng bà A. Khi tẩu thoát cả nhóm cướp đi một lượng lớn tài sản gồm: hai ĐTDĐ, một máy tính bảng, một máy quay phim, một xe gắn máy tay ga, 800 USD, một ví tiền bên trong có 2,5 triệu đồng và một thẻ ATM; tổng giá trị ước tính gần 65 triệu đồng.

Bà A được con gái út, là em của Lam giải cứu khi đứa bé này thức giấc phát hiện vụ việc. Sau đó bà A trình báo công an về toàn bộ vụ việc và khẳng định con gái bà là người chủ mưu.





Căn biệt thự, nơi xảy ra vụ cướp

Qua điều tra, công an nhanh chóng xác định được ba nghi can gây án. Mới đây chiều 5-9 trinh sát công an quận 9 đã phát hiện, bắt giữ Hòa tại huyện Bình Chánh. Từ khai báo của Hòa, rạng sáng 6-9, trinh sát tiếp tục bắt giữ Lam và Thúy khi hai thiếu nữ này đang ngủ say tại một nhà nghỉ ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nhóm ba nghi can khai nhận, sau khi thực hiện vụ cướp như nói trên thì lần lượt bán tài sản để tiêu xài, ăn chơi mà đến khi bị bắt giữ, số tiền trong người ba nghi can chỉ còn khoảng ba triệu đồng.