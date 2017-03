Bắt 3 tên chuyên cướp giật của phụ nữ trên quốc lộ 1A

Trước đó, Công an huyện Núi Thành cũng bắt giữ 2 tên gây ra 6 vụ cướp giật trên điạ bàn.

Sáng ngày 23/1/2012, Thượng tá Phan Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, Công an huyện Núi Thành đã ra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường và công nhân tại khu kinh tế mở Chu Lai. Bước đầu các đối tượng thừa nhận đã gây ra 9 vụ cướp trên địa bàn.

Đối tượng Trần Văn Tân.

Khoảng 9h sáng, ngày 20/1/2012, Công an huyện Núi Thành tổ chức tuần tra trên quốc lộ 1A đã phát hiện một đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy không mang biển số. Các trinh sát đã bí mật theo chân đối tượng, đến khoảng 11h cùng ngày, tới đoạn đường thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp thì đối tượng này ra tay giật một điện thoại di động của một phụ nữ rồi tẩu thoát về hướng TP Tam Kỳ. Các trinh sát nhanh chóng truy đuổi và tóm gọn đối tượng đưa về cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Trần Văn Tân, 23 tuổi, trú xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, thời gian gần đây đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật điện thoại di động và dây chuyền của các phụ nữ đi đường.

Nguyễn Trường Tâm và Nguyễn Văn Luận.

Trước đó, khoảng 18h30’ ngày 17/1, nhận được tin báo của của chị Võ Thị Nhơn, 24 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành vừa bị kẻ gian cướp giật một điện thoại di động trên đường qua thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, Công an huyện Núi Thành triển khai lực lượng, điều tra xác minh.

Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, đã bắt giữ Nguyễn Trường Tâm và Nguyễn Văn Luận, 22 tuổi, cùng trú thôn Thái Xuân, xã Tam Hiệp, là 2 đối tượng đã gây ra các vụ cướp giật trên. Tại cơ quan Công an, Tâm và Luận đã thừa nhận thực hiện trót lọt 6 vụ cướp giật với hành vi và thủ đoạn tương tự. Tài sản cướp giật được chúng đem ra TP Tam Kỳ bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật gây án là chiếc xe máy mà 2 đối tượng dùng để gây án.

Các vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hạ Vy (CAND)