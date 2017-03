Bắt 30 đối tượng liên quan đến ổ mại dâm tại thị xã Tam Điệp

Vào khoảng 0h5 ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Bình, đã ập vào nhà nghỉ Huyền Trang ở thôn Tân Hạ, xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, do Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1960) làm chủ. Tại đây, Công an đã bắt quả tang 4 đôi nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm.

Các đối tượng liên quan đến vụ mua bán dâm bị cơ quan Công an tạm giữ. Qua quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm bao cao su, sổ ghi chép số lần bán dâm cho khách và gần 3 triệu đồng. Cơ quan Công an đã tạm giữ 30 đối tượng có liên quan. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, toàn bộ gái bán dâm được nuôi ăn ở tại cơ sở Karaoke Bắc Nam nằm ngay cạnh nhà nghỉ. Ngoài việc phục vụ khách hát Karaoke, gái mại dâm còn có thể chiều khách tới "bến" ngay tại chỗ hoặc tại nhà nghỉ Huyền Trang. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả 250.000đ, trong đó chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị Thanh được hưởng 50.000 đồng, gái bán dâm được hưởng 150.000 đồng/1 lượt đi khách, số còn lại là tiền của môi giới. Nguyễn Thị Thanh, chủ nhà nghỉ Huyền Trang. Sau quá trình điều tra ban đầu, cùng những chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Văn Lưu (sinh năm 1991), hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là nhân viên quản lý cơ sở Karaoke Bắc Nam về hành vi môi giới mại dâm. Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ. Theo Đức Văn - Trần Lê (Dân trí)