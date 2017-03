Bắt 4 đối tượng chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ

Ngày 30/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Phạm Xuân Trường (21 tuổi), Hồ Tăng Ấn (18 tuổi), Nguyễn Văn Kiểu (20 tuổi) và Lê Thị Minh Chiến (48 tuổi), đều trú xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, về tội chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Kết quả điều tra cho thấy, Trường đã cùng với Ấn, Kiểu và Sơn (em trai của Trường) đột nhập vào kho vật liệu nổ (VLN) của Công trình xây dựng cầu 14, trên đường Nam Quảng Nam, thuộc thôn 3, xã Trà Dơn, và kho VLN của Hợp tác xã xây dựng Nam Trà My trộm hơn 3000 kíp nổ và 96 kg thuốc nổ, đem bán cho Chiến lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Riêng Trường, ngày 13/3/2012, còn đột nhập vào kho VLN của Hợp tác xã vận tải xây dựng Nam Trà My lấy trộm 600 kíp nổ bán cho một người đàn ông (không rõ họ tên) làm vàng ở bãi vàng Trà Lăng, lấy 6 triệu đồng.





Theo Xuân Mai (CAND)