Bắt 4 đối tượng đột nhập BCH quân sự xã trộm cắp

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Công Danh, trưởng công an xã đã phối hợp cùng các thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi cùng một số công an viên tổ chức vây bắt. Các đối tượng chưa kịp tẩu thoát, thấy bóng dáng công an nên đã chia nhau tháo chạy.

Vây ráp, truy đuổi tại hiện trường, lực lượng truy đuổi đã bắt gọn 1 trong 4 tên trộm. Tại công an xã, tên trộm khai tên Nguyễn Văn Tiền Em (20 tuổi ngụ tại xã Trung An, huyện Củ Chi, Tp.HCM). Qua đấu tranh khai thác, Tiền Em đã khai thêm 3 đồng bọn còn lại là Nguyễn Tấn Lộc (22 tuổi), Nguyễn Ánh Khóa (19 tuổi) và Lê Anh Tuấn (21 tuổi, đều ngụ tại Trung An) đang di chuyển về hướng huyện Bến Cát.

Các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm lên kế hoạch truy đuổi tội phạm trên các con đường trong huyện. Thấy bị bao vây khắp ngã đường, không còn hướng thoát nào khác, đến 5h30 chúng quay lại xã Hòa Lợi bị lực lượng phòng chống tội phạm ép xe té ngã bắt gọn giao cho công an xã Hòa Lợi xử lý.

Theo Trần Phương Đông (ANTĐ)