Bắt 4 đối tượng móc túi trên xe buýt

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách trong dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bộ phận Kiểm tra giám sát của Transerco phối hợp với Đội cảnh sát chống cướp giật - Phòng CS điều tra tội phạm về TTXH (Công an TP. Hà Nội) và công an phường Ngọc Khánh đã tiến hành kiểm tra, truy bắt các đối tượng trộm cắp, móc túi tại các bến xe buýt, các điểm trung chuyển.

Từ ngày 17- 20/9, Tổ công tác của Transerco đã tiến hành ghi hình, theo dõi hoạt động của các đối tượng. Sau khi xác định rõ hành vi của chúng, Tổ công tác đã phối hợp với lực lượng cảnh sát bắt giữ được 4 đối tượng thường xuyên hoạt động trên các tuyến buýt đi qua điểm trung chuyển Đại học GTVT.



Các đối tượng tại cơ quan công an

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Anh Đức (SN 1982, trú tại huyện Thuận Châu, Sơn La); Nguyễn Văn Phúc (SN 1986, trú tại xã Phước Linh, huyện Thanh Ba, Phú Thọ); Nguyễn Đắc Hiệp (SN 1984, trú tại xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, Bắc Ninh); Nguyễn Viết Đoàn (SN 1986, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Trong đó, đối tượng Nguyễn Viết Đoàn đã có 1 tiền án, trộm cắp chứng minh thư nhân dân và làm giả giấy tờ để dễ dàng hoạt động.

Tại thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận đã móc túi lấy 1 điện thoại di động Q-mobile, 1 điện thoại Nokia trên tuyến buýt số 32; 1 ví da trên tuyến buýt số 07; 1 ví da trên tuyến buýt số 34. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm hành vi của các đối tượng trên.

Trước đó, trong tháng 7 và 8, tổ công tác của Transerco cũng phối hợp với lực lượng công an, bắt giữ được 2 đối tượng chuyên móc túi tại các bến xe buýt trên địa bàn Hà Nội.

