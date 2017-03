Bắt 4 đối tượng vận chuyển 27.000 gói thuốc lá lậu

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 3/9, hàng chục trinh sát Đội 6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bắt quả tang Dương Minh Hoàng (38 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, tài xế xe tải), đang nhận thuốc lá lậu tại nhà số 57/6 đường Bà Điểm 12, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

4 đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt giữ

Vào thời điểm bắt quả tang, Võ Quang Châu (35 tuổi) và Đặng Thanh Quốc (23 tuổi, cùng ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) đang bốc xếp thuốc lá lên xe của Hoàng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 15.800 bao thuốc lá lậu trên xe, 1.850 bao trong nhà. Tiếp tục khám xét xe tải BKS 54T- 6315 đang đậu trên quốc lộ 1A do Lâm Văn Xuân (46 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) cầm lái, lực lượng chức năng thu giữ thêm 9.600 bao thuốc lá lậu.

Lực lượng công an khám xét căn nhà 57/6 đường Bà Điểm 12, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

Trung tá Nguyễn Thanh Nguyên, Phó đội trưởng Đội 6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ Công an TPHCM cho biết, đường dây buôn lậu thuốc lá này do cặp vợ chồng tên Th. cầm đầu, có quy mô rất lớn. Trung bình mỗi ngày có khoảng 21.000 - 30.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu được các “nài” chở từ khu vực Đức Hòa, Long An, về tập kết tại căn nhà trên. Sau đó, các đối tượng dùng xe ô tô tải vận chuyển xuống giao cho các đầu nậu tại TP.Cần Thơ tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Theo Đình Thảo (Dân trí)