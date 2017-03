Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 30kg pháo nổ

Một lượng lớn pháo ông sư bị công an Quỳnh Lưu bắt giữ.







Tang vật gồm các đồ chơi nguy hiểm có xuất xứ từ Trung Quốc bị công an huyện Quỳnh Lưu thu giữ.







Đối tượng Hoàng Thị Hoa đang bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra, làm rõ nguyên nhân.



Theo Nguyễn Duy (DT)



Công an huyện Quỳnh Lưu chiều ngày 3/1 cho biết, vào lúc 13h30 phút ngày 2/1/3013, tổ công tác công an huyện Quỳnh Lưu nhận được tin báo của người dân và các cơ quan đơn vị liên quan báo có một đối tượng đang buôn bán đồ chơi nguy hiểm và pháo nổ đang chuẩn bị đi tiêu thụ. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã mai phục và xông vào nhà của đối tượng để tiến hành kiểm tra hành chính.Qua kiểm tra cho thấy, đối tượng Hoàng Thị Hoa (SN 1960, ở xóm 18, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) đang có hành vi phạm pháp về buôn bán đồ chơi nguy hiểm và pháo nổ. Tang vật thu được gồm 132kg súng, đạn nhựa và 3,5kg pháo nổ các loại, đều có xuất xứ từ Trung Quốc.Cùng ngày (2/1), lúc 18h30 đội an ninh tuần tra công an huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện 2 đối tượng là Hoàng Văn Minh (SN 1993) và Trương Văn Hoàn (SN1994 cùng trú tại xóm Thọ Tiến, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu) đi xe máy mang biển số: 37B8 - 5168, đi từ hướng xã Sơn Hải tới xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu), đối tượng Trương Văn Hoàn ngồi sau xe ôm 1 bao tải có dấu hiệu phạm tội.Tổ tuần tra an ninh yêu cầu dừng xe, 2 đối tượng bỏ chạy đến cầu Quỳnh Nghĩa thuộc xóm Tân An, xã An Hòa thì cả 2 đều bị bắt. Các đối tượng khai nhận mua 1 thùng pháo ông sư của anh Bắc ở xã Sơn Hải với số lượng 6,4kg.Trước đó, khoảng 20h ngày 31/12/2012, qua theo dõi Công an huyện Yên Thành đã bắt quả tang đối tượng Trần Tiến Dũng (SN 1980, trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành) về hành vi tàng trữ trái phép 17kg pháo hoa, pháo nổ.Hiện nay, công an thu giữ các tang vật và tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng trên.