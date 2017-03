Bắt 4 đối tượng vô cớ tấn công người đi đường

Đó là Võ Quốc Trí, Phan Ngọc Đệ, Nguyễn Kim Điện (cùng 17 tuổi) và Nguyễn Tường Nghiêm (16 tuổi), cùng trú thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. Đệ, Điện và Nghiêm là học sinh trường cấp 2-3 Xuân Phước.



Trước đó, tối 12.8, bốn đối tượng này đi trên 2 chiếc xe máy đều tắt đèn, xuất phát từ xã Xuân Phước về thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân). Khi đến thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3, một người trong nhóm này đã dùng đá ném trúng đầu em Trình Văn Giang (14 tuổi, học sinh lớp 8) gây chấn thương sọ não, phải đưa đi mổ cấp cứu.



Trên đường đi, nhóm này đã dùng vật lạ đánh vào đầu anh Nguyễn Thành Chung (32 tuổi, ở thị trấn La Hai) khi anh đang chở vợ đi ngược chiều, làm chấn thương sọ não, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định.



Chưa dừng lại, nhóm này còn dùng hung khí tấn công anh Võ Văn Lợi (cán bộ xã Xuân Quang 3), khiến anh Lợi bị thương vùng mặt, phải may 17 mũi; anh Nguyễn Minh Định đang chở anh Võ Chí Lương (cùng ở xã Xuân Quang 3), làm 2 anh này bị thương nặng. Hiện anh Định vẫn còn điều trị tại Bệnh Viện Đa khoa Bình Định.



Tại cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng này khai nhận đã uống rượu say, dẫn đến quá khích không kiềm chế được nên mang theo côn nhị khúc và đá để tìm đánh những người đi đường.



Công an huyện Đồng Xuân cho biết, chỉ trong vòng 30 phút, nhóm này đã gây ra 12 vụ tấn công người đi đường, làm 1 người chết và nhiều người bị thương.



Sau khi gây án, cả 4 đối tượng trên bỏ trốn nên Công an huyện Đồng Xuân đã lập chuyên án truy bắt các đối tượng này.



Theo Đức Huy (TNO)