Bắt 4 kẻ chuyên dùng dao bầu dí cổ tài xế taxi

Lúc 1 giờ sáng ngày 14/10, trực ban Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhận được tin báo của công ty Taxi Lam Hồng trình báo, tài xế Hoàng Văn Sơn của công ty trong lúc đi chở khách đã bị cướp tài sản, điều đáng nói đây là lần thứ 2 trong vòng thời gian 10 ngày công ty gặp phải tình trạng này.



Thông tin ban đầu từ phía bị hại kể lại, khoảng 21h30 ngày 13/10/2010 nhận được điện thoại tổng đài có khách đi huyện Cẩm Xuyên đang đợi ở đường Nguyễn Xí, anh Hoàng Văn Sơn liền điều khiển xe đến đón khách. Khi xe vừa đến nơi, anh Sơn nhìn thấy hai nam thanh niên đứng chờ đã vẫy tay ra hiệu dừng xe, lúc lên xe, một người ngồi trước và người còn lại ngồi phía sau.

Ngày 17/10, Thượng tá Nguyễn Văn An - Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi cướp tài sản.



Như yêu cầu của khách, anh Sơn cho chạy chạy về hướng Thị trấn Cẩm Xuyên. Nhưng khi xe vừa đi đến địa bàn xã Cẩm Trạch thì "vị khách" ngồi phía sau dùng dao bầu dí vào cổ khống chế, còn tên ngồi phía trước lục lấy tài sản. Tuy nhiên do đề cao cảnh giác nên anh Sơn kịp thời phản ứng chống trả lại, đồng thời hô hoán người dân giải cứu.Sợ bị dân vây bắt, chúng lấy 16 ngàn đồng tiền lẻ để trước cabin rồi mở cửa bỏ chạy cùng với một tên đồng bọn khác đang điều khiển xe máy chờ sẵn bên ngoài.Trước đó khoảng một tuần, tài xế Nguyễn Công Tuân là tài xế taxi Lam Hồng cũng đã bị chúng dùng thủ đoạn tương tự cướp tài sản. Nhưng lần đó anh Tuân bị chúng trói chặt tay chân trước khi lục soát lấy đi 1 ví da có 900 ngàn đồng, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ khác.Từ những lời khai từ các nạn nhân và bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành, khoảng 9 giờ 30 sáng 15/10, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành truy bắt 4 đối tượng liên quan khi chúng đang ngồi uống cafe tại một quán ở Thị trấn Cẩm Xuyên.Tại cơ quan điều tra 4 đối tượng khai nhận gồm, Chu Văn Hân(SN 1987), Hoàng Kim Hoàn (SN 1991), Hoàng Kim Hùng (SN 1991) và Trần Đình Hoàng (SN 1991); tất cả cùng trú tại xã Cẩm Quan huyện Cẩm Xuyên. Riêng tên Hoàn từng là lái xe cho Công ty Lam Hồng. Để thực hiện các vụ cướp, chúng mua sẵn 4 con dao bầu, cướp được tiền chúng mang đi tiêu xài trác táng.