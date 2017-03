Bắt 4 nghi can giết người ngay gần trụ sở công an phường

Ngày 5/4/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Lê Chân (CA Hải Phòng) cho biết, đã tạm giữ đối với 4 nghi can đã giết nạn nhân Đỗ Đức Hậu ngay gần trụ sở công an phường An Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Các đối tượng gồm: Bùi Tiến Hưng (SN1991, trú tại số nhà 3/135 Hạ Lý), Trần Thanh Lâm (SN1990, ở số nhà 38/16 Hạ Lý), Đỗ Văn Thái (SN 1991, ở số nhà 54/16 Hạ Lý) đều ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng và Trần Ngọc Lưu (SN 1986, trú tại số 3/74 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng). Đối tượng Bùi Tiến Hưng và Trần Thanh Lâm. Theo tài liệu điều tra cơ quan công an, hai đối tượng Lâm và Hưng đã bỏ trốn trước ra cơ quan công an tự thú. Còn đối tượng Thái và Lưu bị triệu tập, tạm giữ phục vụ điều tra với lý do bao che, không tố giác tội phạm. Bước đầu Trần Thanh Lâm, Bùi Tiến Hưng đã thừa nhận hành vi giết Đỗ Đức Hậu (SN1987, cư trú ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vào thời điểm khoảng 3h sáng ngày 4/4/2013. Trần Thanh Lâm khai: Tối ngày 3/4, Hậu gọi điện nhờ Lâm mua ma túy nhưng Lâm không. Đến hơn 1h, sáng 4/4, Hậu hỏi mượn Lâm điện thoại di động nhưng Lâm không đồng ý. Khoảng 2h30’ phút cùng ngày, Hậu đi xe máy mang theo con dao dài hơn 40 cm đi tìm Lâm và dẫn tới xô xát. Khi thấy Lâm bị Hậu cầm dao chém, Hưng đã lấy gậy gỗ đánh cho Hậu. Khi thấy Hậu gục ngã xuống đường, Lâm vội vàng gọi điện báo cho các bạn là Thái và Lưu biết chuyện, rồi gọi taxi cùng nhau tính đường băng bó vết thương cho Lâm và bỏ trốn. Cơ quan công an quận Lê Chân vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa vụ việc ra trước pháp luật. Theo Thu Hằng (Dân trí)