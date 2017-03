Bắt 4 nghi can giết người ở tiệm internet

Ngày 7.7, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã bắt và bàn giao Phòng PC45 (Công an Lâm Đồng) tiếp tục xử lý 4 nghi can thuộc nhóm chat ở TP.Bảo Lộc lên gây án tại tiệm internet T.T, đường Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt vào tối 5.7.

Các nghi can này gồm: Hoàng Đình Khôi (22 tuổi, ngụ đường Lý Tự Trọng, trưởng nhóm chat Bảo Lộc), Nguyễn Tuấn Vũ (22 tuổi, nickname “bid”, ngụ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm), Nguyễn Thanh Minh (17 tuổi, nickname “ti” ngụ đường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Phước (19 tuổi), nickname “chit”, ngụ KP.3, P.Lộc Tiến.



Như Thanh Niên đã phản ánh, chiều 5.7, sau khi gây hấn trên mạng với nickname “mèo” ở Đà Lạt, Khôi huy động Vũ, Minh, Phước lên Đà Lạt để “giao chiến” với nhóm chat Đà Lạt. Khôi rủ thêm một số thanh niên ở Đà Lạt cùng tham gia, và nhờ Nguyễn Tỷ Phú (22 tuổi, ngụ đường 3 Tháng 4, P.3, Đà Lạt) mua thêm 4 chiếc mác.



Sau đó cả nhóm thuê taxi đến tiệm internet T.T, tại đây chúng đã sát hại dã man Trần Văn Đại Nam (18 tuổi, ngụ xã Đà Loan, H.Đức Trọng, Lâm Đồng, tạm trú tại Đà Lạt) một thành viên của nhóm chat Đà Lạt.



