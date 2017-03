Bắt 5 đối tượng đâm chết người ở quán Karaoke

Ngày 1/9, Công an TP Vinh phối hợp với Phòng hình sự Công an Nghệ An điều tra làm rõ vụ giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán karaoke, số 5 đường Trần Phú, TP Vinh vào ngày 22/8/2013.

Quán Karaoke - nơi anh Đ. bị nhóm 5 đối tượng giết chết

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1989, trú khối Vĩnh Thịnh, phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Nguyễn Sỹ Đức (SN 1994, trú khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Lê Tiến Thanh (SN 1990, trú khối Vĩnh Thành, phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Nguyễn Văn Đức (SN 1993, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và Dương Ngọc Qúy (SN 1997, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh). Cơ quan công an cũng đã thu một khẩu súng tự chế, 1 dao bấm của các đối tượng này.

Như chúng tôi đã đưa tin, trước đó tối vào khoảng 21h30 ngày 28/8, sau khi uống bia xong, nhóm bạn của anh P.T.Đ (SN 1986, trú tại Khối 3, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) rủ nhau đến quán karaoke số 5, đường Trần Phú (TP Vinh) để hát. Đến khoảng 21h50, vợ anh Đ. gọi về nhà có việc.

Một lát sau, anh Đ. nhận được điện thoại từ một người bạn liền quay trở lại quán karaoke. Tại đây, giữa nhóm bạn anh Đ. và một nhóm khác đang hát karaoke ở trong quán xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc hỗn chiến, bất ngờ anh Đ. bị một đối tượng (chưa rõ danh tính) dùng dao đâm trọng thương và nằm bất tỉnh trên vũng máu. Nhóm bạn liền đưa anh Đ. vào bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Đ. được chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cứu chữa.

Tuy nhiên, đến sáng 29/8, anh Đ. đã tử vong tại bệnh viện. Nhận được thông tin, cơ quan Công an TP Vinh và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nghệ An (PC45) đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Trưa 29/8, cơ quan giám định pháp y đã khám nghiệm xong tử thi và bàn giao thi thể anh Đ. cho gia đình mai táng.

Đến ngày 1/9, Công an tỉnh Nghệ An và CA TP Vinh đã bắt 5 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)