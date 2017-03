Bắt 5 sinh viên cướp bạc

Đó là: Trịnh Hữu Quân, 20 tuổi, quê ở Nam Trực, Nam Định; Vũ Tài Tuệ; Vũ Kim Phan; Vũ Kim Tiến, đều 20 tuổi, trú ở xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên; Vũ Đại Đức, quê ở Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định.

Vụ án xảy ra tại phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, bắt nguồn từ việc Phạm Trung, 25 tuổi, ở xóm 7, Đông Động, Đông Hưng, Thái Bình, là sinh viên năm thứ 4, rủ bạn là Mai Văn Hậu, ở Yên Định, Hải Hậu, Nam Định đi đánh bạc. Trung gọi cho nhóm bạn là Quân, Tiến, Phan, Tuệ cùng thuê trọ tại phố Minh Khai chuẩn bị "vào xới". Cả bọn đánh 3 cây từ lúc 3h chiều đến khoảng 8h tối, Hậu thắng khoảng 7 triệu đồng nên gọi bạn là Vũ Đại Đức đến đem tiền về. Khi Đức đến, đã vào tham gia cùng.

Bị thua hết tiền, Vũ Kim Tiến xót của xin lại Hậu một nửa nhưng Hậu không đồng ý mà đưa cho Đức 4 triệu để Đức cầm về trước. Năn nỉ xin không được, nhóm Phan, Tiến, Tuệ, Quân đã xông ra đám đá, hành hung Mai Văn Hậu, lột ví tiền, điện thoại rồi bỏ đi.

Sau khi cướp tài sản, cả bọn đến phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thuê nhà nghỉ sống, lục ví của Hậu lấy được 5 triệu đồng cùng các loại giấy tờ tùy thân. Số tiền trên, cả bọn chia nhau ăn tiêu hết, riêng chiếc điện thoại và chiếc ví thì Vũ Kim Tiến giữ.

Bị cướp, Hậu đã đến cơ quan Công an trình báo. Quá trình điều tra, xác minh, Công an phường Vĩnh Tuy và Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ hành vi của các đối tượng trên.





Theo P.Thủy (CAND)