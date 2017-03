Bắt 5 tên cướp trong rẫy dưa hấu

Ngày 20-3, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt được 5 tên trong băng cướp tài sản tại ruộng dưa hấu vào rạng sáng ngày 17-3.







Chòi trong rẫy dưa hấu, nơi ông Vũ cùng gia đình bị cướp. 5 đối tượng bị bắt gồm: Phạm Văn Tùng, Lý Hoàng Hiệp, Thạch Văn Chung (cùng sinh năm 1996), Lê Tấn Tài và Điều Tài (cùng sinh năm 1994).

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16-3, các đối tượng trên đi vào khu vực chòi canh rẫy dưa hấu của vợ chồng ông Đặng Văn Vũ (SN 1966) ở xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Đến trước chòi, 2 tên bước vào lấy lý do xe hết xăng, xin ông Vũ cho ít xăng và tiền. Thấy trời đã khuya, khu vực vắng vẻ nên ông Vũ đã rút khoảng 2 lít xăng trong xe của mình và 80.000 đồng cho 2 thanh niên.



Đến 1 giờ 30 phút ngày 17-3, trong lúc ông Vũ cùng vợ là chị Dương Thị Phượng (SN 1970) và một số người khác đang ngủ trong chòi thì bất ngờ xuất hiện 3 đối tượng kề dao vào cổ khống chế, lấy chìa khóa mở cốp xe của ông Vũ, cướp 160 triệu đồng rồi tẩu thoát. Ngay sau đó, ông Vũ dùng ĐTDĐ liên lạc các chủ rẫy khác, tuy nhiên, do khu vực rẫy dưa quá rộng, đường vắng nên không ai chặn được bọn cướp. Đến sáng 17-3, nạn nhân tới công an trình báo.



Qua mô tả nhân dạng, Công an xã Nghĩa Trung đã khoanh vùng đối tượng và đến tối 19-3, công an xã phối hợp Công an huyện Bù Đăng bắt khẩn cấp 5 tên cướp.



Nạn nhân Đặng Văn Vũ.

Tại cơ quan công an, bước đầu băng cướp khai: Chiều ngày 16-3, nghe tin gia đình ông Vũ vừa bán được dưa hấu với số tiền khá lớn nên bàn nhau cướp. Đến tối cùng ngày, cả bọn vào giả vờ xin xăng và tiền với mục đích quan sát để tìm cơ hội ra tay. Trong nhóm còn một đối tượng tên Nguyễn Văn Triệu đã bỏ trốn. Công an đã thu lại được hơn 107 triệu đồng bọn cướp lấy của ông Vũ.