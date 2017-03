Bắt 56 người nước ngoài dùng công nghệ cao lừa đảo

Ngày 13/5, Công an TP.HCM phối hợp cùng với Tổng cục An ninh 1 – Bộ Công an đã tiến hành bao vây, kiểm tra hành chính và bắt quả tang 56 đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là gốc Châu Á đang tiến hành sử dụng các loại công nghệ cao để lừa đảo.

Cụ thể, bắt đầu từ lúc 14h20 chiều, các trinh sát đã bất ngờ tiến hành kiểm tra 3 nhà số C25/10, C17/12, D6/06 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè và số nhà 28 đường 9A khu dân cư Him Lam – huyện Bình Chánh, TP.HCM, đã bắt quả tang 39 người nước ngoài (chủ yếu là người Châu Á, trong đó có 9 nữ) đang tiến hành lừa đảo qua mạng internet, đánh cắp thông tin cá nhân.

Tiến hành mở rộng truy xét, các trinh sát kiểm tra thêm một nhà khác nằm trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7) thì phát hiện 17 đối tượng người nước ngoài (5 nữ, 12 nam) cũng đang lừa đảo qua mạng internet.

Tang vật thu được gồm 15 bộ thiết bị thu phát sóng internet wifi, 56 bộ đàm, 17 modem, 2 máy in, 21 điện thoại di động, 86 điện thoại bàn và rất nhiều các vật dụng khác.

56 đối tượng ngay lập tức đã có quyết định tạm giữ để điều tra. Toàn bộ các đối tượng này đều đã không khai báo tạm trú, tạm vắng tại địa phương.

Qua tiến hành khai thác ban đầu tại trụ sở cơ quan chức năng, những đối tượng này đã khai nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng hình thức công nghệ cao, để lấy cắp các thông tin có liên quan đến Công ty, doanh nghiệp của người VN, hoặc của người nước ngoài đang làm việc tại VN.

Rồi sau đó, bọn chúng giả danh là cán bộ Công an, thuế, hải quan… đến tận nơi của Công ty, doanh nghiệp để hù dọa, lấy cắp các thông tin về tài khoản ngân hàng, dùng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Cho đến tận 21h cùng ngày, các cơ quan chức năng vẫn còn tiếp tục khẩn trương làm việc để điều tra, làm rõ những tụ điểm có liên quan đến vụ việc này.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan Công an làm rõ.







Theo P.Thủy (VTC News)