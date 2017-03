Bắt 6 đối tượng mua bán, vận chuyển 92kg vàng

Trong số này có hai đối tượng là chủ của số vàng là Nguyễn Thị Tuyết Vân (39 tuổi), Nguyễn Ngọc Luân (52 tuổi) cùng ngụ thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang và bốn đối tượng vận chuyển gồm: Trần Phi Toàn (39 tuổi, ngụ thị xã Châu Đốc, An Giang), Hồng Đức Sanh (60 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang), Lê Văn Don (51 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, An Giang) và Nguyễn Văn Lợi (31 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang).

Trước đó, rạng sáng 4-2, công an huyện Châu Thành phát hiện ôtô 67M-2029 lưu thông từ An Giang đi TP.HCM do Toàn điều khiển chở Sanh, Don và Lợi cùng 92kg vàng thỏi loại 1kg/thỏi không có hóa đơn chứng từ.

Từ lời khai của bốn đối tượng vận chuyển, công an đã triệu tập Vân và Luân ở thị xã Châu Đốc. Cả hai thừa nhận là chủ sở hữu số vàng nói trên, đang vận chuyển lên quận 5 (TP.HCM) bán cho một tiệm vàng thì bị bắt. Cơ quan điều tra xác định số vàng trên được Vân và Luân nhập lậu qua biên giới.

Theo D.T (Công An TP.HCM Online)