Bắt 6 nghi phạm vụ bắn chết giám đốc ở Bình Dương

Chiều 8/5/2011, nguồn tin từ Công an Bình Dương cho biết, sau gần hai ngày truy lùng, công an tỉnh đã bắt được 6 nghi can tham gia vụ dùng súng bắn chết ông Phan Văn Lan (41 tuổi, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo chuyên kinh doanh tôn - thép- xà gồ ở phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một) ngày 6/5.

Tuy nhiên, đối tượng cầm đầu vẫn chưa sa lưới. Công an Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án. Trước đó, người nhà nạn nhân Phan Văn Lan cho biết, đối tượng cầm đầu vụ giết người này là Phan Tuấn Thành, quê Hải Phòng, cư ngụ ở xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hiện trường giám đốc doanh nghiệp Lan Thảo bị bắn chết vào chiều tối 6/5/2011. (Ảnh: dantri) Năm 2009, Phan Tuấn Thành có mua của ông Lan một lô đất hơn 3.000m2 ở ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát. Hai bên thỏa thuận mua bán lô đất là 3,2 tỷ đồng và Phan Tuấn Thành đặt cọc cho ông Lan hơn 2 tỷ đồng. Đột nhiên, Phan Tuấn Thành hủy hợp đồng mua đất, đòi lại số tiền đã đặt cọc 2 tỷ đồng. Ông Lan đã trả lại cho Phan Tuấn Thành 1,5 tỷ đồng, số tiền còn lại 500 triệu đồng sẽ trả sau. Tuy nhiên, Phan Tuấn Thành đưa người đến gây gổ nhằm đòi số tiền còn lại. Do mâu thuẫn, Phan Tuấn Thành cầm đầu băng nhóm khoảng 15 người dùng mã tấu, dao kéo đến đập phá nhà xưởng của ông Lan. Chiều 6/5, vừa bước xuống xe ôtô, ông Lan bị một người đàn ông đi trong nhóm của Phan Tuấn Thành rút súng bắn chết tại chỗ. Công an Bình Dương đang khẩn trương truy lùng bắt các đối tượng, mở rộng điều tra vụ án. Theo Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)