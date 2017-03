Bắt 6 thanh niên liên quan vụ xả súng ở Bắc Ninh

Sáng 7/5, tại Nha Trang, Công an phường Lộc Thọ phối hợp công an Khánh Hòa và Bắc Ninh bắt gọn nhóm 6 nghi can vụ xả súng xảy ra rạng sáng 6/4 tại quán karaoke La Na (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).

Sáu nghi can gồm năm thanh niên trú tại Bắc Ninh: Nguyễn Hữu Hà (“Hà Đàm”, SN 1985), Nguyễn Khoa Dũng (“Dũng Chíp”, SN 1988), Nguyễn Văn Tiến (“Tiến Béo”, SN 1987), Nguyễn Văn Tùng (“Tùng Vững”, SN 1989), một thanh niên khai tên Dương (chưa xác định chính xác danh tính) và Tạ Quốc Tuấn (“Hùng Đào”, SN 1991), trú quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Ba trong 6 thanh niên bị bắt giữ. Theo tin ban đầu, sau khi gây án, nhóm thanh niên trên bay vào TP.HCM trốn lệnh truy nã, rồi bay ra Nha Trang, trú tại khách sạn BS trên đường Hoàng Hoa Thám từ tối 3/5. Cùng trú tại khách sạn BS có cả vợ và con Nguyễn Khoa Dũng. Trước đó, khoảng 3g sáng 6/4, Nguyễn Xuân Dũng (chủ quán karaoke La Na) vừa bước ra khỏi ôtô riêng để vào quán, Nguyễn Hoàng Huy (nhân viên quán karaoke) đang ăn đêm trước quán vào theo, nhân viên trong quán mở cửa cho họ vào thì xuất hiện hai chiếc ôtô bắn liên tiếp về phía Dũng. Dũng và hai nhân viên bị mảnh kính do đạn bắn văng gây sát thương. Gây án xong các thanh niên trốn. Tại hiện trường, phát hiện nhiều vỏ đạn súng AK, nhiều vết đạn bắn vào xe của Dũng và cửa quán karaoke La Na. Theo cơ quan điều tra, các thanh niên trên có mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn làm ăn. Liên quan vụ án, Công an Từ Sơn đã khởi tố 13 người với các tội danh “giết người”, “tàng trữ trái phép súng quân dụng”, “gây rối trật tự công cộng” và “không tố giác tội phạm”.

Theo TTO