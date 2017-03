Bắt 7 đối tượng “tàn sát” rừng nghiến Ba Bể

Chiều 25/12, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nông Đình Thiệp - Trưởng Công an huyện Ba Bể (Bắc Kạn) cho biết: “CQĐT Công an huyện Ba Bể đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng theo Điều 175 Bộ luật hình sự về hành vi: “Vi phạm các qui định về quản lý và bảo vệ rừng” đối với 7 đối tượng gồm: Triệu Kim Phượng (SN 1962); Triệu Kim Thắng (SN 1969); Lý Kim Tiến (SN 1970); Triệu Long Thọ (SN 1992), Đặng Tòn Khánh (SN 1991); Đặng Dư Tiến (SN 1986) và Đặng Dương Hoa (SN 1980), đều là người của dân tộc Dao, trú tại bản Lồm - Nam Cường - Chợ Đồn (Bắc Kạn).

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận: từ đầu tháng 11/2012 đã dùng cưa xăng đốn hạ 15 cây gỗ nghiến (khoảng 65m3). Khu vực lâm tặc đốn hạ gỗ nghiến thuộc cột mốc 50, 51 - tiểu khu 83, thuộc vùng lõi VQG Ba Bể.

Trước đó, vào tháng 6/2012, chúng tôi đã có tuyến bài điều tra về vấn nạn rừng nghiến ở Ba Bể đang bị tàn sát.

Sau khi báo đăng, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý một số cán bộ vi phạm. Bộ Công an cũng đã vào cuộc để điều tra vấn nạn khai thác, buôn bán gỗ nghiến trái phép.

Tuy nhiên, khi sự việc chưa lắng xuống thì đến tháng 11/2012, rừng nghiến ở VQG Ba Bể lại tiếp tục bị lâm tặc tàn sát.

Ông Nông Văn Chí – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: ngay sau khi sự việc xả̉y ra, Thường vụ, UBND tỉnh đã tổ chức họp và yêu cầu CQĐT Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng lâm tặc chặt hạ gỗ rừng trái phép để đưa ra trừng trị trước pháp luật.

Đồng thời, tỉnh Bắc Kạn cũng sẽ làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan.

“Chúng tôi sẽ xem đây là một vụ án điểm, sẽ xử lý triệt để các cá nhân sai phạm liên quan đến vụ việc này. Không thể để tình trạng lâm tặc tàn phá rừng nghiến cứ tiếp tục diễn ra nữa” – PCT tỉnh Bắc Kạn khẳng định.

Ông Nông Thế Diễn – Giám đốc VQG Ba Bể cho biết: “Ban giám đốc đã yêu cầu 2 ông trạm trưởng gồm Nguyễn Văn Quốc - Trạm kiểm lâm Quảng Khê, ông Dương Xuân Tứ - Trạm kiểm lâm Bản Quá và một số cán bộ kiểm lâm viên thuộc VQG làm bản giải trình báo cáo rõ về sự việc để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc gỗ nghiến bị lâm tặc chặt hạ”.

Theo Hoàng Sang (VietNamNet)