Bắt 7 đối tượng trong vụ giết người tại tiệc sinh nhật

Trước đó, trong tiệc sinh nhật của Lê Thị Thu Nhi (17 tuổi, ngụ phường An Lộc được tổ chức vào khoảng 20h ngày 11/10 tại quán karaoke Ngọc Ngân (ấp Phú Long, xã Thanh Phú), Hậu đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Bình An (28 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản). Do bị An dùng ghế đánh nên Hậu bỏ về gọi bạn đến trả thù. Khoảng 10 phút sau, khi thấy An vừa ra đến QL13 (thuộc phường An Lộc) thì bị Hậu cùng đồng bọn chặn đánh. Hậu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng khiến An tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bình Long lập tức có mặt tại hiện trường truy bắt được Phúc, Lâm, Thịnh, Khang, Nghĩa. Riêng Hậu và Thông bỏ trốn. Đến ngày 14/10 mới bị bắt.





Theo Hoàng Phong (CAND)