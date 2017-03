Bắt 7 kẻ tấn công làm 3 chiến sĩ công an trọng thương

Trước đó, sáng 15-9, đoàn cưỡng chế do Chi cục Thi hành án huyện Phú Riềng chủ trì phối hợp với Công an huyện Phú Riềng tiến hành cưỡng chế một mảnh đất của bà Lý Thanh Luân tại thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng. Trong khi đoàn cưỡng chế đang thực hiện nhiệm vụ thì Hai và một số đối tượng quá khích liên tục phản đối, la ó, xông vào đánh lực lượng chức năng. Hai đã dùng dao đâm vào lưng Thượng úy Lê Xuân Mạnh khiến anh Mạnh gục ngã tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Dũng Văn Quang và một số đối tượng khác cũng hùa nhau ném đá vào lực lượng chức năng khiến hai chiến sĩ công an khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.



Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Phú Riềng đã bắt khẩn cấp Hai, Quang cùng các đối tượng Dũng Văn Sinh, Dũng Văn Tài, Dũng Văn Thuận (cùng ngụ thôn 5, xã Long Bình); Lý Vinh Sơn, Dũng Vi Nam (cùng ngụ xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông). Tại cơ quan công an, đối tượng Hai và sáu người đồng phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời tỏ ra ăn năn hối cải. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.