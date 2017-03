Bắt 8 đối tượng bán nhiều phụ nữ sang Trung Quốc

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 23-1, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an Tây Ninh phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Công an phường 2, quận Tân Bình bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Liên (61 tuổi ngụ Suối Đá, Dương Minh Châu); Nguyễn Ngọc Thơ (33 tuổi ngụ Thị trấn Dương Minh Châu) và Hồ Thị Kim Hiền (49 tuổi ngụ Lộc Ninh, Bình Phước) đang làm thủ tục cho 5 phụ nữ Việt Nam lên máy bay xuất cảnh sang Trung Quốc để bán cho những người đàn ông mua làm vợ.

Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp 5 đối tượng khác có liên quan gồm: Phạm Thị Hồng Thúy (33 tuổi); Nguyễn Nhựt Tân (46 tuổi); Phạm Cao Quí (45 tuổi); Nguyễn Thị Nhung (43 tuổi) đều ngụ huyện Dương Minh Châu và Nguyễn Phước Thành (51 tuổi ngụ thành phố Tây Ninh). Tang vật tạm giữ gồm 3 điện thoại di động; 7 hộ chiếu, 2 xe mô tô, 400 ngàn đồng và các tài liệu giầy tờ liên quan khác.







Các đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ vừa bị bắt (ảnh K.T)

Qua điều tra, vào năm 2011 N. M. K, 26 tuổi ngụ thị trấn Dương Minh Châu lấy chồng và xuất cảnh sang Trung Quốc. Tại đây K. cùng chồng tìm những người đàn ông Trung Quốc khác có nhu cầu lấy vợ Việt Nam để hứa hẹn bán với giá từ 90 đến 120 triệu đồng/người. K liên lạc với người thân ở Tây Ninh và phân công nhiệm vụ cho Quí, Nhung làm đầu mối tuyển chọn phụ nữ và đồng thời kiêm luôn công việc làm thủ tục giấy tờ để đưa các phụ nữ sang Trung Quốc, mỗi phụ nữ K. trả công từ 5-10 triệu đồng. Sau đó Quí, Nhung móc nối với Tân, Liên, Thành, Thúy và Hiền tìm kiếm phụ nữ giao lại cho Quí và Nhung. Mỗi phụ nữ nhóm này sẽ được Nhung, Qúi trả công từ 3- 5 triệu đồng. Nhiều cô gái đã sa bẫy do hám lợi. Các đối tượng hứa hẹn sẽ đưa sang Trung Quốc chọn chồng trẻ, đẹp, giàu có, nếu lấy được chồng sẽ được hưởng số tiền 33 triệu đồng, các thủ tục nhóm này sẽ lo hết. Tin lời nhiều phụ nữ đã sang đất khách chọn chồng. Khi đến Trung Quốc, K. và các đối tượng đã thu giữ hết các giấy tờ tùy thân của các cô gái rồi đưa đi bán cho đàn ông ở các vùng núi, có cuộc sống khó khăn để làm vợ.

Với thủ đoạn như trên đường dây của Kiều đã bán 15 phụ nữ. Hiện vụ việc đang được Phòng PC45 Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra.

KHÁNH THỤC-N.ĐỨC