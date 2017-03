Bắt 8 đối tượng chuyên trộm cắp lợn, gà…

Sau một thời gian điều tra, đến nay Công an huyện Thống Nhất đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng: Dương Văn Hùng (17 tuổi), Phạm Duy Đạt (18 tuổi), Nông Phúc Huy (16 tuổi), Vũ Đình Khải Định (16 tuổi), Phạm Xuân Quy (17 tuổi), Mai Ngọc Thọ (22 tuổi), Lê Văn Định (19 tuổi) và Vũ Ngọc Linh (24 tuổi), tất cả đều ngụ tại xã Lộ 25 về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước tình hình trên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH được Ban chỉ huy Công an huyện Thống Nhất giao nhiệm vụ phải tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án. Từ những tài liệu, thông tin thu thập được, Công an huyện Thống Nhất đưa vào "tầm ngắm" một nhóm 10 thanh thiếu niên càn quấy do Dương Văn Hùng, ngụ ở ấp 3 (xã Lộ 25) làm "đại ca".

Năm 2009, Hùng bỏ học, lang thang rồi cùng một số đối tượng khác thực hiện một số vụ trộm cắp ở xã Lộ 25, do đang ở tuổi vị thành niên, nên Hùng chỉ bị Công an huyện Thống Nhất lập hồ sơ báo cáo UBND huyện Thống Nhất ra quyết định xử lý hành chính bằng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng thời gian 12 tháng (từ 30/1/2010 đến 30/1/2011). Trở về địa phương, Hùng tiếp tục lôi kéo một số thanh thiếu niên hư hỏng tụ tập ăn nhậu, cờ bạc, quậy phá ở địa phương.

Cuối tháng 9/2011, sau khi có đầy đủ chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm tội của Hùng, cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ Hùng.

Tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Các đối tượng: Phạm Duy Đạt, Nông Phúc Huy, Vũ Đình Khải Định, Phạm Xuân Quy, Mai Ngọc Thọ, Lê Văn Định và Vũ Ngọc Linh lần lượt bị Công an huyện Thống Nhất bắt giữ. Tài sản sau khi trộm cắp được chúng đưa đến huyện Trảng Bom bán lấy tiền chia nhau ăn nhậu, cờ bạc; hết tiền, cả bọn lại rủ nhau đi trộm cắp.





Theo C.T. (CAND)