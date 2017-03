Bắt 8 lái xe đánh đánh bạc

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai đấu tranh với các loại tội phạm sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìm 2012, tối 9-2, lực lượng CSHS - CATP Sơn La đã bắt quả tang các đối tượng Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1984, trú tại phường Lương Khánh Thiên, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1984, trú tại phường Chiềng Sinh; Hoàng Đăng Mạnh, SN 1979, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Phạm Trọng Hải, SN 1974, trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Đỗ Tất Lập, SN 1978 và Phan Đình Đạt, SN 1977, cùng trú tại phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La; Trần Bá Hưng, sinh năm 1972 và Nguyễn Công Soái, SN 1959, cùng trú tại tiểu khu 70, thị trấn nông trường Mộc Châu đang có hành vi đánh bài Tây ăn tiền.



Qua điều tra được biết, các đối tượng trên đều làm nghề lái xe, phụ xe khách tuyến Sơn La đi Hà Nội. Tang vật Cơ quan công an thu giữ tai hiện trường là trên 30 triệu đồng, 11 điện thoại di động và một số vật dụng liên quan đến hoạt động phạm tội.



Vụ việc đang được cơ quan Công an thành phố Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo La Nguyên Sơn (ANTĐ )