Bắt 8x lừa 800.000 thuê bao di động, trục lợi 9 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1985), Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần IMMC (địa chỉ ngõ 139 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vì đã có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện chiếm đoạt tài sản.