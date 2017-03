Bắt 9 đối tượng truy nã nhiều năm đưa về lãnh án

Ngày 15-4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau gần 1 tháng, Tổ công tác Phòng CS truy nã tội phạm công an tỉnh đã truy bắt 9 đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum đưa về Thanh Hóa.

Các đối tượng truy nã trốn ở các tỉnh phía Nam được công an dẫn giải về đến ga Thanh Hóa. Ảnh: ĐH

9 đối tượng truy nã tại cơ quan điều tra. Ảnh: ĐH

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, 9 đối tượng bị bắt là Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Tiến Anh, Lê Sỹ Dũng, Trần Đình Thành, Nguyễn Thừa Năm, Đoàn Viết Long, Trần Minh Duyên, Nguyễn Thế An và Phạm Thị Hợi ngụ tại các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Ngọc Lặc…

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng trên sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh trên trú ngụ, ẩn náu ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc khác nhau để qua mắt cơ quan công an.

ĐẶNG TRUNG



Tuy nhiên với sự phối hợp của công an các địa phương, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hoá đã lần theo manh mối truy bắt, dẫn giải các đối tượng phạm tội về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xét xử trước pháp luật.